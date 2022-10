Tête de série numéro une de l’ATP 250 de Gijon sur lequel il affron­tera Ivashka pour son entrée en lice, Andrey Rublev est revenu en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le conflit armé oppo­sant son pays, la Russie, à l’Ukraine.

Pour rappel, l’ac­tuel 9e joueur mondial était l’un des premiers joueurs russes à exprimer publi­que­ment son oppo­si­tion à la guerre en signant « No War Please » sur la caméra lors du tournoi de Dubai le 25 février dernier.

« Bien sûr, c’est dur et horrible d’en­tendre ce qui se passe. Comme je l’ai toujours dit aupa­ra­vant, la chose la plus impor­tante est que la paix règne partout dans le monde. De mon point de vue, la seule chose que je puisse faire est d’es­sayer de le montrer à travers le tennis, dans les inter­views et sur le terrain. »