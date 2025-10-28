AccueilATPRublev au sujet du futur Masters 1000 en Arabie Saoudite : "Je...
Rublev au sujet du futur Masters 1000 en Arabie Saoudite : « Je n’en pense rien »

Par Jean Muller

Interrogé sur l’ar­rivée d’un tournoi de la caté­gorie des Masters1000 en Arabie Saoudite, le Russe a analysé la situa­tion avec beau­coup de recul.

« Je ne pense rire (sourire). Après pour accueillir le Masters, l’Arabie saou­dite allouera une somme impor­tante au déve­lop­pe­ment du tennis, qui servira à financer les prize money et les primes de fin d’année des joueurs, ainsi qu’à construire de nouveaux stades pour certains tour­nois où le nombre de courts est insuf­fi­sant. Donc, d’un côté, oui, il y a des avan­tages. De l’autre, bien sûr, il y a des incon­vé­nients : il y aura un tournoi supplé­men­taire. On ne sait pas quand. C’est plus compliqué, mais il y a toujours des avan­tages et des inconvénients »

