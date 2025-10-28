Interrogé sur l’arrivée d’un tournoi de la catégorie des Masters1000 en Arabie Saoudite, le Russe a analysé la situation avec beaucoup de recul.
« Je ne pense rire (sourire). Après pour accueillir le Masters, l’Arabie saoudite allouera une somme importante au développement du tennis, qui servira à financer les prize money et les primes de fin d’année des joueurs, ainsi qu’à construire de nouveaux stades pour certains tournois où le nombre de courts est insuffisant. Donc, d’un côté, oui, il y a des avantages. De l’autre, bien sûr, il y a des inconvénients : il y aura un tournoi supplémentaire. On ne sait pas quand. C’est plus compliqué, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 09:47