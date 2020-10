Andrey Rublev est l’un des joueurs qui crient beaucoup au moment de frapper la balle. Il en a expliqué les raisons à Sport Express.

« Quand je sens que j’ai besoin d’attaquer, de frapper la balle fort, ma voix s’allume. Cela vient naturellement et ça m’aide. Pourtant, si vous jouez en silence, vous êtes comme enchaîné. Par conséquent, avec ma voix, je jette de l’énergie. Et, au contraire, si je sens que je dois être patient, attendre le bon moment, alors ma voix s’éteint automatiquement et il s’avère qu’elle garde cette énergie en moi », a déclaré 8ème joueur mondial au média russe.