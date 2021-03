Les deux russes Andrey Rublev et Daniil Medvedev entre­tiennent une amitié depuis un peu plus de 15 ans. En confé­rence de presse, Rublev en a dit un peu plus sur leur rela­tion et beau­coup se recon­naî­tront à travers ces propos…

« Nous avons une rela­tion très détendue, nous n’ai­mons pas riva­liser ou nous comparer. Nous sommes un peu en marge de tout cela. Je connais d’autres gars qui aiment ça, ils ajoutent ce senti­ment supplé­men­taire, mais je n’aime pas ça, je préfère me concen­trer sur moi‐même. Avec Daniil, il y a une grande connexion, nous passons de bons moments hors des court pendant les tour­nois, nous avons une grande amitié que nous avons construite grâce au tennis. Par exemple, on peut passer des mois sans se parler sans que rien ne change, il sait qu’il peut me demander n’im­porte quoi et je peux lui demander. C’est une amitié à long terme », a confié Andrey Rublev en confé­rence de presse.