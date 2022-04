Titré à Belgrade dimanche grâce à une victoire contre Novak Djokovic, Andrey Rublev a parlé de Carlos Alcaraz, sacré dans le même temps à Barcelone. Il connaît assez bien le phéno­mène espa­gnol avec qui il a déjà parti­cipé à des entraî­ne­ments d’une inten­sité impres­sion­nante. Alcaraz a d’ailleurs récem­ment déclaré que Rublev était le joueur qui l’avait le plus impres­sionné avec Nadal.

Le 8e mondial explique à Kommersant l’as­cen­sion fulgu­rante de « Carlito » : « Tout d’abord, il est incroya­ble­ment talen­tueux, et il aime vrai­ment le tennis. J’ai vu peu de joueurs qui s’en­traînent avec des yeux aussi émer­veillés. Deuxièmement, à un jeune âge (13–14 ans), il est tombé entre de bonnes mains. L’équipe qui est avec lui en ce moment travaille de manière magni­fique. J’ai aussi une personne comme ça à mes côtés (Fernando Vicente, son entraî­neur, ndlr), mais il est entré dans ma vie plus tard, quand j’avais 18 ans, et donc mes résul­tats sont arrivés vers 21, 22 ans. »