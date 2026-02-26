Andrey a perdu la semaine dernière face à Carlos en deux manches (7−6, 6–4) mais il semble bien que ce duel soit le point de départ d’une nouvelle atti­tude du Russe face à l’Espagnol. Pour Andrey, rien ne sera plus pareil comme il l’a expliqué à Marca.

« Lors de cette demi‐finale, Alcraz bien joué, sans pour autant faire d’ex­ploits spec­ta­cu­laires, mais j’ai pu riva­liser avec lui à armes égales en fond de court. J’ai senti que je pouvais gérer son rythme, sa puis­sance et son inten­sité. Et c’est la première fois que je ressens cela face à Carlos Alcaraz. Lors des matchs précé­dents, si l’échange ne se termi­nait pas au troi­sième ou quatrième coup, je n’avais aucune chance. Je ne pouvais pas suivre son rythme ni son inten­sité, mais au Qatar, c’était diffé­rent. Auparavant, la seule chose qui m’ai­dait était de jouer sans faute, car si l’échange s’éter­ni­sait, il avait le contrôle total. Lors de la dernière demi‐finale, j’ai senti que je n’avais pas besoin de jouer aussi vite et que je pouvais gérer les longs échanges. Et pour le battre, tout repose sur les détails, qu’il maîtrise mieux que moi »