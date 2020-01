Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, le joueur russe a été assez « sympathique » concernant l’avenir de Corentin Moutet qu’il a domine en finale : « La première fois que je l’ai vu, il avait 16 ans, et déjà son talent et son toucher de balle m’avait marqué. Mais aujourd’hui, on perçoit mieux son potentiel. Il est très rapide, il sent vraiment bien la balle et sait si bien changer le rythme. Je pense qu’il a très bel avenir, pour peur qu’il travaille dur »