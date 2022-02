Qualifié pour les demi‐finales à Dubai après sa victoire face à McDonald, Andrey Rublev n’a pas pu éviter le sujet dont tout le monde parle depuis quelques heures lors de sa confé­rence de presse d’après match. En effet, alors que son pays, la Russie, a entamé des opéra­tions mili­taires en Ukraine, le 7e joueur mondial a regretté les attaques person­nelles à son encontre et en a profité pour trans­mettre un message de paix.

« Depuis ce matin, je reçois de mauvais commen­taires sur Internet parce que je suis russe, des messages agres­sifs. Je ne peux pas y réagir, car si je le faisais, je ferais la même chose. Si je veux avoir la paix, je dois montrer que je m’en fiche. Même s’ils me jettent des pierres, je dois montrer que je suis pour la paix. Même si je ne suis pas respon­sable, je ne suis pas là pour être agressif. Je pense que c’est la bonne façon d’agir. Mon match n’est pas impor­tant. Ce qui se passe est bien plus terrible. Ce qui compte, c’est qu’il y ait la paix dans le monde et que nous nous respec­tions les uns les autres, que nous soyons unis. »