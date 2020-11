On en a déjà parlé mais le classement actuel qui a été modifié dans son fonctionnement suite à la pandémie ne reflète pas la réalité de ce qu’il se passe sur le circuit.

Le remarquable compte Twitter : Jeu, set, et maths a donc travaillé dur pour nous donner une vraie comparaison des deux modes de calcul. Ce boulot nous permet de connaître les joueurs qui sont défavorisés, et à l’inverse ceux qui sont protégés.

On peut donc observer qu’Andrey Rublev qui réalise une saison de folie devrait être 4ème, et qu’avec lui, Pablo Carreno Busta et Casper Ruud sont très largement impactés par le « nouveau » classement.

Quand à Roger Federer, il devrait pointer à la 27ème place, ce qui semble là aussi tout à fait logique.