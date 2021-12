Lauréat de l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi ce samedi en battant Andy Murray en finale, Andrey Rublev s’était confié quelques heures plus tôt à la chaîne locale Arab News. Le jour­na­liste lui rappe­lant les mots de Novak Djokovic à son encontre lors du Masters de Turin, « C’est le genre de joueur pour qui lorsque quelque chose ne va pas, c’est diffi­cile, il fait beau­coup de fautes directes », le 5e joueur mondial a rapi­dem­ment emboité le pas du numéro 1 mondial.

« Je le sais parfai­te­ment et Djokovic a tout à fait raison sur ce sujet. Cela prend toujours du temps et c’est un processus pour contrôler ses émotions. Dans mon cas, il arrive que je contrôle mes émotions pendant cinq matchs, mais les deux ou trois matchs suivants, je ne les contrôle plus. Je fais mieux et je me comporte de manière plus cohé­rente par rapport à l’année dernière, mais si on compare cela avec les meilleurs joueurs, ce n’est pas suffi­sant, et c’est pour­quoi je dis toujours que je dois améliorer cet aspect. »