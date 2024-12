Lors d’un court entre­tien accordé au Telegraph, dont les propos sont rapportés par Sportskeeda, Andrey Rublev a partagé une réflexion inté­res­sante sur la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et son nouveau coach, Andy Murray.

« Novak est l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire, je ne sais pas si Murray pourra lui apporter quelque chose. Mais l’énergie posi­tive, issue de leur amitié, peut parfois être plus béné­fique que toute autre chose à ce niveau. Djokovic sait tout du tennis, il le comprend mieux que quiconque, et s’ils sont amis, il peut ressentir quelque chose de diffé­rent et, par exemple, paraître plus frais ou plus motivé. »