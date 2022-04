Lauréat de son 11e titre en carrière, ce dimanche à Belgrade, en battant de surcroît pour la première fois Novak Djokovic lors de la finale, Andrey Rublev s’est confié à nos confrères de Tennis Majors lors de cette semaine en Serbie où il est revenu sur la notion de pression.

Même s’il a beau­coup travaillé sur cet aspect en tentant de maitriser le mieux possible ses émotions sur le court, le 8e joueur mondial sait qu’il doit encore progresser et préfère citer le Big 3 pour appuyer ses propos.

« En fait, je ne sais pas comment gérer la pres­sion. Peut‐être serait‐il préfé­rable que vous posiez cette ques­tion à Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, ce sont eux qui ont la vraie pres­sion. C’est vrai que je me suis amélioré, mais j’ai quand même l’im­pres­sion que ce n’est pas compa­rable à ce que les trois grands doivent ressentir. La pres­sion fait partie de notre métier et il en sera toujours ainsi. Pour moi, la meilleure solu­tion est de ne pas y penser du tout. Dès que je commence à y penser, cela ne fait qu’a­jouter du stress. Nous devons l’ac­cepter comme nous accep­tons les diffé­rentes condi­tions sur le terrain : parfois il y a du soleil, parfois il y a du vent ? Vous trou­verez de la pres­sion dans chaque partie du sport. Par exemple, lorsque vous êtes un joueur mieux classé et que tout le monde s’at­tend à ce que vous gagniez, il arrive que vous soyez tendu sur un point crucial parce que vous sentez que vous devez gagner. Ou lorsque les gens pensent que gagner est facile : ‘Oh, c’est Novak Djokovic, bien sûr qu’il va gagner le titre.’ »