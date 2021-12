Après avoir affirmé qu’il avait peur du vaccin et qu’il ne se ferait pas vacciner s’il avait le choix, Andrey Rublev a fait volte‐face concer­nant la fameuse injec­tion et les restric­tions de liberté liées à celle‐ci. Désormais, il ne serait pas contre que les non‐vaccinés restent tout simple­ment chez eux.

« Honnê­te­ment, le vaccin est très impor­tant et il devrait être utilisé à 100%. Mais je pense que les gens devraient avoir le choix. Si quel­qu’un ne veut pas le faire et choisit de rester à la maison et de ne pas sortir, alors c’est son choix, pour­quoi pas », a déclaré un Andrey Rublev qui n’a visi­ble­ment pas peur de paraître incohérent.