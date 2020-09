Malmené et finalement victorieux en cinq sets face à Sam Querrey mardi, Andrey Rublev n’a pas eu besoin de faire durer la dernière manche car il l’a remportée 6-3. Mais le Russe s’est quand même interrogé sur la meilleure manière de départager les joueurs dans le cinquième. Intéressant.

« A mon avis, les règles devraient être les mêmes partout. La meilleure solution, c’est soit celle d’ici (Roland-Garros, deux jeux d’écart sans jeu décisif), soit celle de Wimbledon qui peut-être encore mieux, où il y a un jeu décisif à 12 partout, c’est-à-dire qu’ils vous donnent un set de plus, et si cela ne suffit pas à avoir un champion, à ce moment on fait un jeu décisif. Les matchs dont on se souvient longtemps sont ceux où il n’y a pas de jeu décisif à 6-6, a assuré Andrey en conférence de presse, avant d’argumenter.

On est à 11-9 au 5ème, et on se dit : ça y est, j’ai compris pourquoi je me suis tellement entraîné. Et on est fier quand on arrive à tenir. Je crois que je n’ai eu qu’un match en 5 sets à 9-7 à la fin. Donc peut-être que dans ma carrière, cela représentera une dizaine de matchs, si j’ai de la chance. C’est aux organisateurs de savoir ce qui est le mieux. »

Andrey reconnaît tout de même qu’un cinquième set sans jeu décisif a ses désavantages : « Parfois, vous devez attendre très longtemps pour jouer. Il reste trois matchs à jouer sur le court, et le premier match est toujours en cours, parce que les joueurs en sont à 9 à 11. Je comprends les deux points de vue. »

Un débat qui mérite d’être approfondi.