Interrogé par Tennis365, le 16e joueur mondial Andrey Rublev a évoqué l’in­ten­sité de la prépa­ra­tion qu’il est en train de vivre, à deux semaines du début de la saison 2026. Et visi­ble­ment, son équipe ne le ménage pas.

« Pour moi, c’est fou, car main­te­nant, avec Marat (Safin, son coach, ndlr) et les membres de mon équipe, ils sont en train de me tuer. Je ne me souviens pas d’une autre année où ils m’ont fait ça. Pour commencer, il y a deux heures et demie de fitness. Ensuite, il y a deux heures de tennis et ils me tuent. Pas d’er­reurs depuis la ligne de fond, une inten­sité élevée depuis la ligne de fond jusqu’à ce que vous y arri­viez. Cette pres­sion, c’est pour moi. »