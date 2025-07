Actuellement au Mexique où il est tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Los Cabos, Andrey Rublev a pris le temps de s’ex­primer sur son collègue et ami, Alexander Zverev, qui a fait part d’un certain mal‐être suite à son élimi­na­tion dès le premier tour de Wimbledon.

Le joueur russe, qui a connu ces phases de dépres­sion, a donné son point de vue forcé­ment intéressant.

« C’est une conver­sa­tion très longue et diffi­cile, mais elle n’a rien à voir avec le tennis. Le tennis est un déclen­cheur pour certains joueurs. Dans mon cas, c’est le tennis qui a provoqué cela. Et je pense que la même chose arrive à Zverev, car il aime le tennis, mais cela n’a rien à voir avec les résul­tats. J’avais besoin de faire quelque chose pour moi, de m’oc­cuper de moi, et dès que j’ai commencé à m’y atta­quer, les choses ont commencé à s’amé­liorer. C’était très facile pour moi d’en parler, et je le fais toujours. Ce n’est pas une ques­tion de tennis, c’est une ques­tion de vie ou de mort. Chacun a ses propres diffi­cultés, chacun a ses propres problèmes à affronter. Chaque personne, qu’elle soit spor­tive ou non, souffre des mêmes problèmes ; chacun doit faire face à ses propres problèmes. »