Présent à Abu Dabi, battu par Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4) , Andrey Rublev est déjà tourné vers 2020 et sur les aspect de son jeu qu’il doit améliorer pour continuer de progresser.



Le Russe a d’ailleurs bien conscience de certains carences notamment dans un compartiment souvent décisif, le mental : « Ma plus grande marge d’amélioration est dans l’aspect mental. Je sens que j’ai progressé ces derniers temps, mais il y a encore une énorme différence par rapport aux meilleurs. Si je parviens à être plus cohérent et fort mentalement, je pense que mon niveau augmentera beaucoup »