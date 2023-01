Andrey Rublev a décidé de quitter Nike pour lancer sa propre marque, « Rublo ». Il a expliqué sa déci­sion par un texte très fort sur ses réseaux sociaux.

« Je sais que je suis dépressif et que j’ai toujours trop pensé à la vie et à la mort, mais avant la fin de mes jours, je conti­nuerai à me battre pour ce que je crois, ce que j’aime et qui j’aime. Nous avons travaillé sur quelque chose d’im­por­tant et de proche pour moi. Et nous aime­rions partager avec vous quelque chose qui peut être plus grand qu’une simple marque, quelque chose qui peut aider les gens, la planète. Quelque chose qui sera un symbole d’es­poir et de bonté. Ce sera une année inté­res­sante et j’es­père que tous ensemble, nous serons en mesure d’ajouter un peu de lumière dans ce monde sombre », a écrit le 8e joueur mondial.