Andrey Rublev a bien voulu répondre aux questions du quotidien sportif espagnol Marca.

Dans cette courte interview, le joueur russe précise qu’il veut s’améliorer dans tous les secteurs du jeu, qu’il jouera moins en 2021, et surtout qu’il veut faire une très longue carrière un peu comme Roger Federer : « Je veux comme Roger Federer prolonger ma carrière le plus longtemps possible. Je ne me vois pas prendre ma retraite à 30 ans. J’ai vraiment hâte de voir comment Roger va parvenir à revenir. Jamais dans l’histoire du tennis il n’y a eu un cas comme lui et je veux vraiment analyser ce qu’il va se passer car cela peut me servir d’exemple pour la suite »