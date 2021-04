Après sa défaite en deux sets contre Hubert Hurkacz (3–6, 4–6), Andrey Rublev s’est montré extrê­me­ment élogieux avec les joueurs de la nouvelle « Next Gen ». Lui‐même repré­sen­tant de ce groupe composé entre autres de Tsitsipas ou Zverev, le Russe évoque les plus jeunes talents encore avec Felix Auger‐Aliassime, Sebastian Korda, Lorenzo Musetti et Jannik Sinner en tête de fil.

« L’avenir du tennis est déjà ici et s’an­nonce plutôt bien, les géné­ra­tions changent. Les joueurs de la Next Gen sont diffé­rents main­te­nant de ceux d’avant. Je pense qu’ils ont beau­coup de charisme, même si nous verrons. Ce qui est clair, c’est qu’ils ont tous un jeu et un poten­tiel énorme, le temps nous dira jusqu’où ils vont. »