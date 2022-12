Premier joueur russe à se prononcer publi­que­ment contre la guerre en Ukraine déclen­chée par son président Vladimir Poutine en inscri­vant le message « No war » après une victoire sur le tournoi de Dubai le 25 février dernier, soit cinq jours seule­ment après le début du conflit, Andrey Rublev a reconnu dans une inter­view enre­gis­trée en marge de la Diriyah Cup qu’il était parti­cu­liè­re­ment fier de ce geste.

« L’une des choses dont je suis le plus fier après cette saison est le message que j’ai laissé à Dubaï. C’était la chose la plus signi­fi­ca­tive que je pouvais faire pendant l’année. Dans mon cas, j’ai beau­coup de chance. Je ne peux rien dire ou me plaindre car je peux jouer et voyager. Dans ma posi­tion, je suis super chan­ceux mais il y a des millions de personnes qui souffrent et c’est terrible. »