Encore aujourd’­hui, Daniil Medvedev n’a pas la répu­ta­tion d’être le joueur le plus calme du cir­cuit. Pourtant, com­pa­ré à ses débuts, c’est peu dire que le Russe s’est amé­lio­ré au niveau de son com­por­te­ment. En tous cas, à en croire son com­pa­triote Andrey Rublev. Dans une inter­view accor­dée à sports.ru publiée sur YouTube sous forme de docu­men­taire, Rublev est lon­gue­ment reve­nu sur ses confron­ta­tions avec « Danya » chez les jeunes, et les crises de « folie » qui s’en­sui­vaient entre eux.

« Danya lan­çait des raquettes en pleu­rant et en pleur­ni­chant. Il criait sur tout et tout le monde, y com­pris les arbitres. Il était fou comme ça. Il serait capable de dire à l’ar­bitre ce qu’il pense de lui sans aucun pro­blème. Moi, la plu­part du temps, je gémis­sais, je pleu­rais, je jetais par­fois les raquettes. Une fois, j’ai attra­pé la terre du champ et je l’ai man­gée. »