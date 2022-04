Après avoir évoqué dans une première partie la gestion de la pres­sion lors­qu’il est sur le court, Andrey Rublev est cette fois revenu sur son tempé­ra­ment impulsif qui le pousse parfois à se mordre ou encore se taper la raquette sur la tête. Des sautes d’hu­meur qu’il va devoir apprendre à effacer pour passer au niveau supérieur.

« J’espère que ce n’est pas la seule chose que les gens aiment dans mon jeu, haha. Oui, parfois je regarde des vidéos et je me dis « qu’est‐ce que je fais ? ». J’essaie d’éra­di­quer ces choses de mon jeu. Je veux être plus profes­sionnel et plus positif sur le court. J’ai l’im­pres­sion que c’est ce qui me manque pour atteindre le niveau supé­rieur. L’aspect mental du jeu. Ce que nous venons de mentionner – je ne peux pas me permettre de perdre du temps et de l’énergie sur les bêtises que je fais parfois, il vaut mieux se concen­trer sur le jeu lui‐même et se battre pour chaque balle. »