Au tour d’Andrey Rublev d’être testé positif au covid‐19.

Le Russe, isolé à Barcelone, n’a que des symp­tômes minimes. « Comme vous le savez, je suis vacciné et je me prépa­rais pour l’ATP Cup et l’Open d’Australie. Je dois récu­pérer et j’irai à Melbourne unique­ment quand ce sera sans danger pour tout le monde », a écrit le Russe sur ses réseaux sociaux.

Une parti­ci­pa­tion de Rublev à l’ATP Cup (1er au 9 janvier 2022) semble désor­mais évidem­ment diffi­ci­le­ment imagi­nable au niveau du timing.

A noter qu’il est le cinquième joueur ayant parti­cipé à l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi (16 au 18 décembre) à avoir contracté le virus après Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons Jabeur et Denis Shapovalov, sans oublier Carlos Moya, l’en­traî­neur de Rafa, et Emma Raducanu, testée posi­tive avant le début du tournoi.

Andy Murray, Dan Evans et Taylor Fritz, égale­ment présents à Abu Dhabi, passent pour le moment entre les mailles du filet.