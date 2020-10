Andy Rublev s’est livré au site de l’ATP et notamment sur le parcours extraordinaire de Rafael Nadal. Le joueur russe qui réalise une saison remarquable est très admiratif de la carrière de l’Espagnol : « Je ne peux même pas imaginer comment ce qu’il fait est possible. Etre si fort mentalement toute sa carrière est quelque chose qui me semble impossible. Tous les joueurs, même Novak Djokovic et Roger Federer, ont vécu un moment où ils sont plus fragiles. Rafa est le seul qui, peu importe ce qu’il ressent, trouve toujours un moyen de gagner. Si vous prenez comme référence d’autres grands athlètes, de disciplines différentes, vous vous rendez compte qu’ils ont tous des hauts et des bas et des mauvais jours, mais il rivalise toujours, c’est le cas avec Nadal. Pour moi, c’est le meilleur athlète, pas même au tennis, le meilleur athlète de l’histoire »