Dans une inter­view accordée au Times Of India, Andrey Rublev a évoqué la situa­tion actuelle assez diffi­cile à vivre pour les joueurs russes. Il semble à avoir eu du mal à trouver ses mots, peut‐être par peur d’aller au bout de sa pensée et de dire une phrase de trop dans ce contexte tendu. Il a quand même partagé son ressenti en tant qu’ath­lète russe ayant voyagé partout dans le monde.

« Peut‐être que dans certains pays, quand ils savent que je suis russe, ils sont un peu… Je ne sais pas. Mais je suis détendu avec ça. Je sais qui je suis et j’es­père que lorsque les gens me rencontrent et me parlent, ils voient que tout le monde n’est pas comme… Je ne sais pas, peu importe ce qu’ils pensent…Parfois, je ressens une tension dans certains pays. Quand ils (certaines personnes dans ces pays, ndlr) ne savent pas que vous êtes russe, ils sont plus amicaux, mais quand ils savent que vous êtes russe, ils pensent que vous pouvez être agressif ou autre. Il n’y a rien que vous puis­siez faire à ce sujet. Je peux seule­ment être une bonne personne », a confié le 7e mondial.