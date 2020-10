On arrive bientôt au dénouement des trois tournois de cette semaine, trois tournois totalement différents par leur plateau et leur configuration. Le prestige est du côté de Saint Petersbourg puisque l’épreuve est un ATP500 et que les demi-finales sont d’un très bon niveau.

C’est Rublev et Shapovalov qui vont ouvrir le « bal » et cela risque de fuser car les deux joueur sont connus pour être de vrais cogneurs. On donnera un léger avantage au Russe qui veut absolument vaincre chez lui. Enfin, à Cologne, tous les fans espèrent pouvoir assister à une finale entre Zverev et Auger-Aliassime.