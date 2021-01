Les groupes d’entraînement se sont formés pour l’Open d’Australie. Si Thiem va débuter avec Dennis Novak son compatriote, par la suite, lors de la deuxième semaine, Andrey Rublev et Alexander Zvrev vont « taper » avec Dominic puisque le règlement permet d’élargir le groupe à 4 joueurs.

Cette situation réjouit le joueur russe qui sait que les séances vont être efficaces et d’une rare intensité, c’est ce qu’il a confié récemment à un média russe.

Il est vrai que les deux champions ne se ménagent pas vraiment même quand il s’agit de faire des gammes : « Dominic Thiem est l’un des joueurs avec lesquels j’aime le plus m’entraîner. Nous avons des séances d’entraînement à un niveau incroyable et avec une intensité élevée. Si les spectateurs avaient le droit de regarder les séances d’entraînement comme avant, ils les aimeraient beaucoup. Les échanges sont longs, intenses, et la balle reste longtemps dans le court. Je suis certain que ce sera formidable de regarder une telle séance d’entraînement. De plus, Dominic est aussi un très bon gars, sympathique, gentil, cela favorise un travail de qualité »