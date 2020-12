Récemment interviewé par le média russe Championat.com, Andrey Rublev a notamment été interrogé sur le vaccin contre le Covid-19. Ce dernier commence à circuler dans les pays les plus durement touchés par l’épidémie comme l’Allemagne, la France ou encore les États-Unis. Si l’efficacité de ce remède doit encore être prouvée avec le temps, le débat sur une vaccination obligatoire pointe gentiment le bout de son nez. Et pour le 8e mondial, si cela ne tenait qu’à lui, il ne se ferait pas vacciner…

« Je ne sais pas. Cela dépendra de la situation mondiale. Quelles sont les règles ? Comment tout cela va-t-il se passer alors que le vaccin est déjà officiel dans le monde entier pour tout le monde ? En fonction des exigences, s’il y a un choix à faire, je choisirais probablement de ne pas me faire vacciner. Et s’il n’y a pas de choix et qu’il est obligatoire, alors je me ferais vacciner comme tout le monde », a déclaré un Rublev plutôt pragmatique.