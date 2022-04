Exclus de Wimbledon, les joueurs russes et biélo­russes ont pu compter sur le soutien du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, et de plein d’autres person­na­lités du tennis. En revanche, Roger Federer et Rafael Nadal ne se sont toujours pas exprimés publi­que­ment sur la déci­sion du Grand Chelem londonien.

Interrogé par le média Championnat sur la prudence voire le silence des deux légendes sur les sujets « sensibles », Andrey Rublev a pris des pincettes pour répondre. « Honnêtement, je ne sais pas. Il n’y a pas à deviner. Il est proba­ble­ment préfé­rable de leur poser la ques­tion. Je ne veux pas faire une suppo­si­tion supplé­men­taire pour désin­former. Est‐ce l’image ou ont‐ils une opinion diffé­rente ? Je ne sais pas. »

Rafael Nadal sera sans doute inter­rogé sur ce sujet lors de sa confé­rence de presse à Madrid.