Interviewé par le média russe Championat.com il y a quelques jours, Andrey Rublev a forcément été questionné sur le fameux « Big 3 » représenté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le journaliste a alors demandé à Andrey d’énumérer les points forts de chacun : « Je dirais le mental de Nadal, le sens du timing de Federer et pour Djokovic, sa vision du jeu, son revers et son élasticité. Chaque joueur a un avantage significatif sur un aspect du jeu », a déclaré le 8e joueur mondial qui n’a pas voulu se mouiller sur la question du meilleur joueur des trois.