Le joueur russe n’est pas comme les autres stars du circuit. Quand il répond à une inter­view comme cela a été le cas pour The National, Andrey ne respecte pas les fameux éléments de langage.

Interrogé sur la fameuse pres­sion et sur les attentes du public, Andrey livre un message plutôt puissant.

« Quand j’étais jeune, j’étais un bon junior, je faisais de bons premiers pas au niveau profes­sionnel. Je pensais alors que j’avais beau­coup de pres­sion, parce que les gens m’at­ten­daient, atten­daient quelque chose de moi. Plus tard, en 2018 ou 2019, lorsque j’ai commencé à avoir des bles­sures, j’ai pris conscience d’une réalité : tout le monde s’en fiche. Il est possible que ce que l’on nous enseigne en gran­dis­sant, que ce soit à cause de notre ego ou d’autre chose, c’est que les gens attendent quelque chose de nous, mais la réalité, c’est que tout le monde se fiche que vous gagniez plusieurs Chelems ou que quel­qu’un d’autre les gagne. Vous faites votre travail, je fais le mien, c’est ça la réalité. Quand j’ai compris cela, la pres­sion est devenue quelque chose de complè­te­ment diffé­rent pour moi. Maintenant, la pres­sion est sur moi parce que je veux gagner, parce que j’ai­me­rais obtenir quelque chose grâce à mes propres mérites. Maintenant, la pres­sion est quelque chose qui m’ap­par­tient, qui n’est pas liée à d’autres personnes ».