Lors de son inter­view accordée à un média russe, dans laquelle il est revenu sur sa disqua­li­fi­ca­tion à Dubaï, Andrey Rublev a commenté le bilan de son ami et compa­triote Daniil Medvedev en finale de Grand Chelem.

« J’aimerais aussi perdre des finales de Grand Chelem (rires) ! Il a déjà six finales de Grand Chelem à son actif et une victoire. De plus, il a gagné beau­coup de titres l’année dernière. Même cette année ne fait que commencer, et il a déjà gagné des finales en Australie et à Indian Wells. Et ce, sur les trois ou quatre tour­nois qu’il a disputés cette année », a déclaré celui qui a perdu ses dix quarts de finale de Grand Chelem (un record).