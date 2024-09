Andrey Rublev a lui aussi amené sa contri­bu­tion au débat concer­nant les cadences « infer­nales » que subissent les joueurs du tour. Un débat presque lancé par Alcaraz, bien que Sinner a apporté des préci­sions un peu diffé­rentes expli­quant à juste titre que tout était une ques­tion de choix.

Interrogé par Tennis TV, le joueur russe a donc évoqué une situa­tion inédite.

« Je me sens ok. Je me sens exac­te­ment pareil qu’au début de la saison. Je me sens comme ça car on n’a pas beau­coup de repos. Je me sens toujours fatigué depuis le début de la saison »