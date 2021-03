Andrey Rublev est un fan assumé de Rafael Nadal et ce n’est certai­ne­ment pas le seul joueur du circuit. Lors d’une récente inter­view pour la télé russe, l’ac­tuel 8e joueur mondial est revenu sur sa première rencontre avec le Majorquin lors d’un entraî­ne­ment alors qu’il n’avait que 16 ans.

« J’ai aimé la façon dont Marat Safin jouait, bien sûr. Mais, enfant, Nadal était mon idole. Maintenant, je joue et m’en­traîne pério­di­que­ment avec lui. Je me souviens de notre première séance d’en­traî­ne­ment quand j’avais 16 ans ; j’ai vécu des sensa­tions incroyables et une énorme vague de moti­va­tion, j’ai immé­dia­te­ment voulu travailler encore plus dur pour le défier, ainsi que les autres joueurs au sommet. »