Dimanche à Gijon, Andrey Rublev a remporté son 4e titre en 2022 en 4 finales dispu­tées. Il a égale­ment décroché le 12e trophée de sa carrière et un 6e sacre en indoor en autant de finales jouées depuis ses débuts sur le circuit principal.

« C’est quelque chose que je ne savais pas, mais, bien sûr, c’est un senti­ment fantas­tique de savoir que j’ai gagné six tour­nois sur six. D’une manière géné­rale, le fait de remporter un titre est une sensa­tion très agréable. Je me souviens qu’à l’époque où je jouais en Challenger, je perdais plus de finales que je n’en gagnais. Ça fait toujours mal. Je suis très recon­nais­sant et je me sens chan­ceux que la situa­tion soit diffé­rente sur le circuit ATP. J’espère que ça conti­nuera comme ça. Je sais qu’il m’est impos­sible de tout gagner et que je vais perdre certaines finales, mais j’es­père que le bilan sera positif », s’est réjoui le Russe, désor­mais 8e au clas­se­ment ATP.