Au cours d’une longue inter­view accordée à un média alle­mand, Holger Rune a abordé de nombreux sujets comme son arro­gance sur le court. Le jeune danois a égale­ment été ques­tionné sur l’im­pact que pour­rait avoir le récent clash entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev sur le tennis et le sport en général.

« C’est en fait une très bonne ques­tion. On ne peut pas avoir 100 joueurs dans le top 100 qui soient tous les meilleurs amis les uns des autres. Il y aura toujours des moments et des choses qui se produi­ront, comme par exemple entre Zverev et Medvedev. Pour nous, en tant que joueurs, ce serait certai­ne­ment plus facile si nous gérions cela par nous‐mêmes afin que cela ne se sache pas. Mais pour les fans, pour le public et pour gagner de nouveaux fans, c’est cool d’avoir des person­na­lités et des choses qui se passent et qui sortent. Il faut que cela aille un peu plus loin que le simple fait de renvoyer la balle. Les fans admirent le sport, mais aussi les person­nages. Si vous pouvez le montrer jusqu’à un certain point, c’est une chose posi­tive pour le sport. »