Actuellement en pleine convalescence, suite à sa rupture du tendon d’Achille contractée lors de l’ATP 250 de Stockholm, Holger Rune met les bouchées double dans sa rééducation. L’actuel 15e joueur mondial compte bien profiter de cette pause forcée dans sa carrière pour mettre en place de nouvelles choses.
Lors d’un entretien accordé à The Athletic, le Danois a fait part de sa volonté de se forger un style de jeu. Un moyen de marquer son empreinte sur son sport, comme les plus grands de la petite balle jaune.
« Quand vous voyez les meilleurs joueurs du monde, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, tous ces joueurs, vous pouvez toujours les reconnaître. Voici Federer qui joue. Voici Nadal qui joue. Je veux créer le jeu Holger Rune. Ainsi, quelqu’un qui regarde le tennis se dira : « OK, c’est son jeu, toujours ».
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 13:23