Actuellement en pleine conva­les­cence, suite à sa rupture du tendon d’Achille contractée lors de l’ATP 250 de Stockholm, Holger Rune met les bouchées double dans sa réédu­ca­tion. L’actuel 15e joueur mondial compte bien profiter de cette pause forcée dans sa carrière pour mettre en place de nouvelles choses.

Lors d’un entre­tien accordé à The Athletic, le Danois a fait part de sa volonté de se forger un style de jeu. Un moyen de marquer son empreinte sur son sport, comme les plus grands de la petite balle jaune.

« Quand vous voyez les meilleurs joueurs du monde, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, tous ces joueurs, vous pouvez toujours les recon­naître. Voici Federer qui joue. Voici Nadal qui joue. Je veux créer le jeu Holger Rune. Ainsi, quel­qu’un qui regarde le tennis se dira : « OK, c’est son jeu, toujours ».