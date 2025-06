La mise en vente de ses raquettes à un prix astro­no­mique ainsi que le contenu de son site offi­ciel a fait réagir beau­coup de fans qui accusent le Danois de manquer de sincé­rité mais aussi d’ins­tru­men­ta­liser certaines de ses actions. C’est le cas de son onglet Africa sur le site qui a suscité quelques réac­tions tendues.

Went on Rune’s website. This guy is so detes­table man 😭 he has a page titled « Africa » and it’s 3 photos of his USED stuff shipped to an unnamed place in Africa with pictures of black chil­dren stan­ding around it. He’s also selling smashed raquets for 6K on there.