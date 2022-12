Quart de fina­liste surprise à Roland‐Garros, Holger Rune a connu une période très compli­quée après sa défaite contre Casper Ruud (6−1, 4–6, 7–6, 6–3). Il a enchaîné six défaites d’af­filée avant de relever la tête lors de la tournée améri­caine puis de finir l’année en fanfare en indoor, avec ce titre à Bercy.

« C’était dur, c’est sûr. Quand vous perdez deux ou trois matchs d’af­filée, vous devez vous reprendre et vous devez penser à vos objec­tifs que vous voulez atteindre. Mais je pense que c’est normal d’une certaine manière. Il y a des hauts mais aussi parfois des bas. Il faut l’ac­cepter parce que c’est le sport. Tout le monde peut battre tout le monde, donc il faut juste l’ac­cepter et conti­nuer à y croire. Le plus impor­tant, c’est de conti­nuer à y croire. C’est aussi ce qui m’a permis de conti­nuer. Je suis fonda­men­ta­le­ment un gars qui est très motivé quoi qu’il arrive, donc c’est une chose qui m’aide aussi », a expliqué le Danois à l’ATP.