17ème lundi prochain au clas­se­ment ATP, la dégrin­go­lade d’Holger Rune se pour­suit et il est bien diffi­cile de savoir si elle va s’arrêter.

D’ailleurs sa pres­ta­tion offert face à Novak Djokovic en 8ème de finale est un vrai résumé de son début de saison où il n’a rien démontré sur et en dehors du court.

Après la consti­tu­tion d’un team de très haut‐niveau avec Lüthi et Becker pour aller cher­cher les plus gros titres, la machine s’est tota­le­ment enrayeé puisque le Suisse et l’Allemand ont très vite quitté le navire en donnant des expli­ca­tions plutôt farfelues.

Evidemment Patrick Mouratoglou qui soutient Holger depuis ses débuts est revenu tentant alors de redonner une forme de cohé­rence même si on peut déplorer que le coach de toujours de Rune ait été écarté définitivement.

On peut aussi s’étonner de l’ab­sence de Patrick à Wimbledon qui n’est pas un petit tournoi. Son entou­rage que nous avons contacté nous a assuré que cela était prévu depuis longtemps.

Comme Félix, Holger semble donc être victime d’une « crise » de crois­sance, reste à savoir main­te­nant s’il va revenir à son top et surtout stopper cette hémorragie.