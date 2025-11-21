On veut bien croire qu’Holger Rune veut faire le maximum pour revenir après sa rupture totale du tendon d’Achille, mais, après avoir imiter Thomas Muster sur une chaise, voilà qu’il nous propose une autre séquence dénuée de sens où il saute à cloche‐pied pour taper la balle alors qu’il vient tout juste de se faire opérer.

D’ailleurs, il n’est pas certain que ce soit la bonne méthode pour guérir correctement.

This looks way too risky. Pls rest Holger https://t.co/jGfhchCmsk — Tired Era (@Nigee_Uno) November 20, 2025

Une fois de plus, le joueur danois n’ar­rive pas à faire le tri, il semble bien qu’il soit très mal conseillé.