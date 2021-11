Holger Rune n’a pas sa langue dans sa poche. Assez proche de Novak Djokovic pour s’être entraîné avec lui à plusieurs reprises notam­ment à Monaco, le Danois a récem­ment donné une inter­view à Sportskeeda dans laquelle il défend ouver­te­ment le numéro 1 mondial face à ses deux rivaux que sont Rafael Nadal et Roger Federer. Selon lui, Nole est de loin le plus géné­reux par rapports aux jeunes joueurs.

« Djokovic m’a demandé la première fois que je me suis entraîné avec lui si j’ai­mais ma façon de jouer au tennis. Et j’ai répondu oui. Et il m’a dit « bien, c’est impor­tant ». À l’époque, j’ai trouvé cela un peu étrange, mais plus tard, j’y ai réfléchi et il est très impor­tant d’aimer son tennis. Pas seule­ment en jouant de manière tactique ou en jouant ce que votre entraî­neur vous dit être le plus effi­cace, mais aussi en jouant votre propre tennis. Le tennis qui vous rend heureux. Djokovic m’a dit beau­coup de choses posi­tives. C’est drôle parce qu’on parle toujours de Federer et de Nadal comme de bons gars, mais en ce qui concerne les géné­ra­tions futures, je pense que Djokovic est le plus géné­reux. Je n’ai pas entendu Federer ou Nadal donner trop de conseils aux jeunes joueurs, peut‐être le font‐ils pour les jeunes de leur pays. Mais selon moi, Djokovic est celui qui donne le plus. »