Nommé sans surprise révé­la­tion de l’année, Holger Rune a exprimé sa fierté dans des propos rapportés par l’ATP. Il s’est surtout réjoui d’avoir été élu par ses pairs, qu’il a parfois agacés par son compor­te­ment sur le court.

« Ce titre signifie beau­coup. J’ai travaillé très dur toute l’année pour faire aussi bien que possible, et c’est formi­dable de voir que mes collègues ont voté pour moi. J’ai hâte d’être en 2023, et j’es­père que ce sera une autre grande année », a déclaré le vain­queur du Masters 1000 de Paris‐Bercy, passé 104e place mondiale à la 11e en un an.