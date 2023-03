Holger Rune a fini l’année en trombe en étant très impres­sion­nant à Bercy notamment.

Depuis que la saison 2023 a débuté, il a alterné le bon et le moins bon.

Son bilan est positif 11 victoires pour 5 défaites mais il n’a pas gagné de titres majeurs et lors de certains duels face à des ténors comme lui il n’a pas été toujours performant.

Sa 8ème place est‐elle tout à fait méritée ? On va vite le savoir avec la tournée améri­caine d’au­tant qu’il aime jouer sur dur.

On sait aussi qu’il aime les grosses ambiances et il devrait être servi en Californie mais aussi en Floride où le public est encore plus bouillant que celui du désert d’Indian Wells.