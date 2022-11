Sept mois seule­ment après Carlos Alcaraz à Miami, un autre « teenager », né six petits jours avant l’Espagnol en 2003, a remporté son tout premier Masters 1000. Il s’agit évidem­ment d’Holger Rune, tombeur du maître des lieux dimanche à Bercy, Novak Djokovic. Son cinquième top 10 de la semaine… Rien que ça.

A 19 ans, 6 mois et 7 jours, la Danois devient le quatrième plus jeune joueur de l’his­toire à triom­pher dans cette caté­gorie pres­ti­gieuse de tour­nois. Juste derrière Michael Chang, Rafael Nadal et donc, Carlos Alcaraz.

4. A 19 ans 6 mois et 7 jours, @holgerrune2003 est le 4ème plus jeune joueur à remporter un Masters 1000 !



🇺🇸 Chang | 1990 | 18 ans 5 mois 7 jours

🇪🇸 Nadal | 2005 | 18 ans 10 mois 14 jours

🇪🇸 Alcaraz | 2022 | 18 ans 10 mois 29 jours

🇩🇰 Rune | 2022 | 19 ans 6 mois 7 jours 🆕 pic.twitter.com/mjGGNMzTIM — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 6, 2022

Impressionnant.