Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 22 octobre dernier, Holger Rune a accordé une interview à L’Equipe dans laquelle il a donné des nouvelles très positives.
« Je me sens bien. Ça fait bientôt dix semaines que j’ai été opéré et je remarche presque normalement. Je fais beaucoup de renforcement pour mon tendon, beaucoup d’exercices pour le consolider et accélérer la guérison. J’ai été patient. Je n’ai pas eu de rechute jusqu’à présent et j’espère qu’il n’y en aura pas, mais je pense qu’on a vraiment bien organisé mon planning. Nos journées, la gestion des entraînements, la gestion des charges et ce que nous avons fait pour récupérer et guérir… On a tout fait pour que je sois rétabli le plus vite possible. Je commence à pouvoir faire beaucoup plus de choses. Je n’ai plus besoin de botte orthopédique ni de béquilles, c’est un énorme pas en avant pour moi et c’est vraiment génial. D’ailleurs, j’ai vu mon chirurgien ce matin (le 22 décembre) pour faire un point. Il m’a dit que tout était phénoménal. Ça va vraiment dans la bonne direction. Jusqu’ici, tout ce que j’ai fait a fonctionné. »
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 11:56