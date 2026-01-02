AccueilATPRune, deux mois et demi après sa rupture du tendon d'Achille :...
Rune, deux mois et demi après sa rupture du tendon d’Achille : « Quand j’ai vu mon chirur­gien il y a quelques jours pour faire un point, il m’a dit que tout était phénoménal »

Baptiste Mulatier

Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 22 octobre dernier, Holger Rune a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il a donné des nouvelles très positives. 

« Je me sens bien. Ça fait bientôt dix semaines que j’ai été opéré et je remarche presque norma­le­ment. Je fais beau­coup de renfor­ce­ment pour mon tendon, beau­coup d’exer­cices pour le conso­lider et accé­lérer la guérison. J’ai été patient. Je n’ai pas eu de rechute jusqu’à présent et j’es­père qu’il n’y en aura pas, mais je pense qu’on a vrai­ment bien orga­nisé mon plan­ning. Nos jour­nées, la gestion des entraî­ne­ments, la gestion des charges et ce que nous avons fait pour récu­pérer et guérir… On a tout fait pour que je sois rétabli le plus vite possible. Je commence à pouvoir faire beau­coup plus de choses. Je n’ai plus besoin de botte ortho­pé­dique ni de béquilles, c’est un énorme pas en avant pour moi et c’est vrai­ment génial. D’ailleurs, j’ai vu mon chirur­gien ce matin (le 22 décembre) pour faire un point. Il m’a dit que tout était phéno­ménal. Ça va vrai­ment dans la bonne direc­tion. Jusqu’ici, tout ce que j’ai fait a fonctionné. »

2 janvier 2026

