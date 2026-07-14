Holger Rune, éloigné des courts depuis plusieurs mois, n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le tournoi de Stockholm, en octobre dernier. Le Danois a toutefois donné des nouvelles rassurantes concernant son retour à la compétition.
Lors d’une session de questions‐réponses organisée sur son compte Instagram, un supporter lui a demandé s’il comptait participer à l’US Open.
La réponse de Rune a été aussi courte que rassurante : « C’est le plan. »
De quoi laisser espérer un retour dans les prochaines semaines. Si tout se déroule comme prévu, l’ancien numéro 4 mondial devrait disputer un ou deux tournois de préparation avant de s’aligner à Flushing Meadows pour le dernier Grand Chelem de la saison.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 11:08