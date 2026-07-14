Holger Rune, éloigné des courts depuis plusieurs mois, n’a plus disputé le moindre match offi­ciel depuis le tournoi de Stockholm, en octobre dernier. Le Danois a toute­fois donné des nouvelles rassu­rantes concer­nant son retour à la compétition.

Lors d’une session de questions‐réponses orga­nisée sur son compte Instagram, un supporter lui a demandé s’il comp­tait parti­ciper à l’US Open.

La réponse de Rune a été aussi courte que rassu­rante : « C’est le plan. »

De quoi laisser espérer un retour dans les prochaines semaines. Si tout se déroule comme prévu, l’an­cien numéro 4 mondial devrait disputer un ou deux tour­nois de prépa­ra­tion avant de s’ali­gner à Flushing Meadows pour le dernier Grand Chelem de la saison.