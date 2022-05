Après avoir remporté dimanche à Munich le premier titre de sa carrière, Holger Rune a évoqué l’aide précieuse de Novak Djokovic dans sa progres­sion. Extrait de son inter­view à Tennis Majors.

« Il a été surpris par ma résis­tance physique lors de notre confron­ta­tion à l’US Open (victoire en quatre sets de Djokovic après avoir perdu le premier set, ndlr). J’ai gagné son respect cette nuit‐là et c’est quelque chose dont je suis fier. J’ai eu l’oc­ca­sion de lui parler et nous avons eu une conver­sa­tion très inté­res­sante sur l’as­pect mental. Même s’il est le meilleur du monde, c’est aussi un être humain, même si parfois il n’en a pas l’air (rires). Il a des senti­ments et des émotions comme tout le monde. Il m’a dit d’être patient avec moi‐même et que je prenais le bon chemin », a raconté le Danois de 19 ans, désor­mais 45e mondial.