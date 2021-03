Holger Rune a encore la tête dans les étoiles. Le Danois de 17 ans (317e mondial) se souvient de tous les conseils de Novak Djokovic, donnés lors de leur entraî­ne­ment ensemble il y a quelques jours. Le Serbe utilise des mots bien précis et on devine peu à peu quel type d’en­traî­neur il deviendra…

« Il a aimé mon jeu, mais il a dit : ‘Tu as le même problème que moi avec mon avant‐bras.’ Quand je veux gagner en vitesse, j’uti­lise trop tout mon corps au lieu d’en­trer dans les balles et d’ac­cé­lérer après le coup. Il m’a donné des conseils précis que seuls les fans de tennis comprennent. Il m’a égale­ment demandé qui j’ad­mi­rais. Et je lui ai dit que j’es­sayais de prendre un peu de tous les meilleurs joueurs. Par exemple, son retour et son revers. Le jeu de base de Federer. L’attitude de Nadal. Il m’a dit que c’est une bonne chose de ne pas idolâ­trer un joueur, car il n’y aura pas de nouveau Federer ou Djokovic. Ensuite, il m’a donné des conseils sur la façon de jouer sur terre battue », a raconté Holger Rune.

Grand seigneur, Novak…